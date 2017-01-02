إيران تعلن موقفها من انضمام سلطنة عمان للتحالف الإسلامي وتحرم مواطنيها من الحج

المصدر: إرم نيوز - طهران

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الاثنين، على انضمام سلطنة عمان إلى التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادة السعودية قائلاً: “لدينا معرفة دقيقة بسلطنة عمان وهناك علاقات جيدة وقديمة بيننا وكانت علاقاتنا الثنائية بناءة في الوقت الذي كانت فيه المنطقة تشهد التقلبات ولذلك فإن انضمام عمان إلى ذلك التحالف لا يغير شيئاً في علاقاتنا”.

وأضاف المسؤول الإيراني: “إن سلطنة عمان يمكنها ترتيب هذه القضايا بحيث لا يؤثر ذلك على علاقاتها مع إيران”.

منع الحج

أعلن قاسمي، أن بلاده ليس لديها برنامج لإرسال الإيرانيين إلى الحج خلال العام الجاري، مجدداً نفي طهران لاستلام أي دعوة من قبل وزارة الحج السعودية من أجل المشاركة في التحضير لموسم الحج المقبل ضمن سلسلة لقاءات مرتقبة لهذا الهدف مع 80 بلداً.

وقال قاسمي في مؤتمر صحافي: “لا يوجد برنامج لدينا لإرسال الحجاج إلى الحج هذا العام”، في خطوة تؤكد محاولة النظام لتسيسس فريضة الحج ومنع المواطنين من أدائها للعام الثاني على التوالي.

وكان وزير الحج السعودي محمد بن صالح بنتن، أعلن الخميس الماضي، عن سلسلة لقاءات مرتقبة مع أكثر 80 بلداً، بينها إيران، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بتنظيم الحج العام المقبل.

وقال الوزير إن وزارة الحج والعمرة قدمت دعوة لوفد شؤون حجاج إيران للقدوم إلى المملكة من أجل التحضير لموسم الحج المقبل المرتقب في خريف العام 2017، مشيراً إلى أن وزارته تسعى إلى السماح للحجاج بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.

وتؤكد الحكومة السعودية أنها ترحب بالحجاج والمعتمرين في المملكة من دون النظر إلى جنسياتهم أو انتماءاتهم المذهبية، بمن في ذلك الحجاج الإيرانيون.

زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى طهران

وفيما يخص زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى طهران السبت، أوضح قاسمي أن زيارة المعلم جاءت نتيجة التطورات في المنطقة لتبادل الآراء بين إيران ودول المنطقة ومنها سوريا كما تم التطرق إلى إجتماع موسكو الذي حضرته تركيا وإيران الشهر الماضي.

وردا على سؤال حول ملاحظات ايران على اجتماع العاصمة الكزاخستانية “آستانة” بشكل الأزمة السورية قال قاسمي: “إن اجتماع أستانة يخص الحكومة السورية والمعارضين وليس من المقرر ان نملي رؤيتنا”، معرباً عن أمله أن يكون الاجتماع ناجحاً لرسم خريطة سلام للأزمة السورية.

اعتقال المواطن السعودي يعود إلى ستة أشهر

فيما يتعلق بإعلان السلطات الإيرانية في مطار مدينة مشهد شمال شرق البلاد، أمس اعتقال مواطن سعودي بتهمة تهريب عملات أجنبية (الدولار)، قال قاسمي إن هذا الموضوع يعود إلى حوالي ستة أشهر، ولا أعرف ما الداعي إلى نشره من قبل وسائل الإعلام يوم أمس.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المعتقل السعودي بمطار مدينة مشهد كان بحوزته مبلغ من العملات الأجنبية يتجاوز المبالغ التي يحددها القانون الإيراني على ألا تتجاوز 5 ألف دولار.

ونفى قاسمي أن الحكومة السعودية قد قامت بمتابعة موضوع اعتقال أحد مواطنيها في مدينة مشهد قبل ستة أشهر.