ماذا قال محمد بن زايد عن ذكرى بيعة الملك سلمان ؟

المصدر: إرم نيوز

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي السعودية، بالذكرى الثانية لبيعة الملك سلمان وتوليه الحكم خلفا للعاهل الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود.

وقال بن زايد في تغريدات عبر “تويتر”: إن “الذكرى مناسبة تاريخية مهمة وعميقة في دلالاتها ونتائجها”.

وأضاف: إن “الجهود التي تبذلها المملكة في إدارة ملفات مصيرية تواجه العالمين العربي والإسلامي تعزز آمال تجاوزها والتغلب عليها بحكمة ورؤية الملك سلمان”.

وتابع: “المملكة والإمارات تمضيان سوياً نحو خدمة المصالح الإستراتيجية المشتركة ودعم التكامل الخليجي وتحقيق الاستقرار ونشر السلام في منطقتنا والعالم”.

وينظر السعوديون باهتمام كبير لهذه الذكرى، مؤكدين أن “سلمان الحزم”، أعاد المملكة لدورها الريادي عربيا وإقليميا ودوليا.

ويستذكر السعوديون عموما، وأفراد العائلة الحاكمة الذكرى الثانية للبيعة، بكثير من الفخر بما تحقق بعد عامين من قيادة سلمان دفَّة الحكم في المملكة، مشددين على أن القادم سيكون في مستوى التطلعات بناء على حصيلة عامين من التغييرات التي طالت جوانب الحياة المختلفة في السعودية.