السعودية تحاكم يمنيًا ارتد عن الإسلام وقدح في النبي وزوجاته والملائكة

بدأت محكمة سعودية متخصصة النظر في دعوى من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد مقيم يمني متهم بالردة عن الإسلام والتطاول على النبي (ص) وزوجاته.

واتهم المدعي العام في الجلسة الأولى، التي عقدت أمس (الأحد)، المُدَّعى عليه بالردة عن الإسلام، واعتقاده أن الدين الإسلامي لم يعد صالحا، وقدحه في النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجاته، والأنبياء الآخرين، والملائكة، والتعدي بالسب واللعن على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما اتهم المدعى عليه بسب قيادة المملكة، والتطاول على دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ووصفِه لمن يتبعونها بالتكفيريين وفقا لصحيفة “عكاظ”.

وأنكر المتهم الذي يعمل فني “تكييف” الردة عن الإسلام، وطالب بإمهاله للجلسة القادمة لتقديم رده على ما اتهم به.