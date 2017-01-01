ذئب ينهش طفلًا سعوديًا بمركز تجاري في عرعر (صورة)

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أصيب طفل سعودي، يبلغ من العمر 3 أعوام، بجرح بالغ في يده، إثر تعرضه للنهش من ذئب كان داخل قفص بأحد المراكز التجارية في مدينة “عرعر” السعودية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الطفل غافل أسرته أثناء الصلاة واتجه إلى قفص للحيوانات داخل المركز التجاري، حيث تعرض للنهش من ذئب يتواجد داخل القفص.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة باشرت بفتح تحقيق بالحادثة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول وجود حيوانات مفترسة داخل مركز للتسوق.

وأثار وجود حيوانات داخل المركز التجاري انتقادات أهالي مدينة عرعر، فيما أشار مصدر أمني إلى وجود دعوى قضائية ضد الجهة التي تسببت في الحادث مؤكداً أنه سيتم الكشف عن التفاصيل بعد الانتهاء من التحقيقات.