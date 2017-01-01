اختطاف القاضي الشيعي أحمد الجيراني.. الداخلية السعودية تكشف هويات المنفذين (صور)

المصدر: إرم نيوز

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تفاصيل هويات المتورطين في واقعة اختطاف القاضي السعودي الشيعي محمد الجيراني في منطقة القطيف شرق المملكة.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية إن “تحقيقات الجهات الأمنية المعمقة في هذه القضية أدت إلى القبض على ثلاثة أشخاص شاركوا في تلك الجريمة النكراء، وهم كل من ‏الموقوف / عبد الله علي أحمد آل درويش، والموقوف / مازن علي أحمد القبعة، والموقوف / مصطفى أحمد سلمان آل سهوان، الذين كلفوا من قبل المخططين والمنفذين لهذه الجريمة بأعمال المراقبة والرصد للمجني عليه”.

وأضاف أن الحقيقات أسفرت عن “تحديد هوية ثلاثة من الجناة المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف، وهم كل من المطلوب / محمد حسين علي العمار، والمطلوب ‏/ ميثم علي محمد القديحي، والمطلوب / علي بلال سعود الحمد، المعلن عنهم ضمن قائمة بتسعة مطلوبين بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ”.

وتابع: “وزارة الداخلية إذ تعلن عن هذه النتائج ‏لتحذر الجناة المذكورين وشركاءهم الآخرين الذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن أسمائهم في هذه المرحلة من المساس بحياة فضيلته”.

ودعت وزارة الداخلية إلى “الإفراج الفوري عنه وتحملهم المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرضه لأي مكروه، كما تدعو في الوقت نفسه كل من تتوفر لديه معلومات عن هؤلاء ‏المطلوبين أو من سبق الإعلان عنه من المطلوبين أو أية معلومات عن مكان تواجد المختطف إلى المبادرة بالإبلاغ ‏عن ذلك وإلا سوف لن يكون أي شخص تكشف التحقيقات المستقبلية عن وجود علاقة أو صله له بإخفاء أية معلومات عن هذه الجريمة بمنأى عن المساءلة واعتباره شريكًا فيها”. تحديد هوية ثلاثة من الجناة المتورطين في مباشرة الجريمة، وهم كل من محمد حسين علي العمار، وميثم علي محمد القديحي ، وعلي بلال سعود الحمد . pic.twitter.com/zBgdAa4U4U

— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 1, 2017

القبض على / مصطفى احمد سلمان ال سهوان لقيامه بمراقبة ورصد الشيخ / محمد الجيراني بتكليف من مخططي ومنفذي جريمة اختطافه من أمام منزله بتاروت pic.twitter.com/7c9R7hTRPh — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 1, 2017

القبض على / مازن علي أحمد القبعة لقيامه بمراقبة ورصد الشيخ / محمد الجيراني بتكليف

من مخططي ومنفذي جريمة اختطافه من أمام منزله بتاروت pic.twitter.com/CVD1t32gQY — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 1, 2017