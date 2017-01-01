إيران تعتقل سعوديًا في مطار مشهد بتهمة تهريب آلاف الدولارات (صورة)

المصدر: طهران - إرم نيوز

أعلن مدير دائرة التعزيرات الحكومية بمدينة مشهد شمال شرق إيران، “حميد رضا كريم”، عن اعتقال سعودي بمطار المدينة حاول القيام بتهريب كميات كبيرة من عملة الدولار الأمريكي.

وقال “رضا كريم” لوكالة أنباء إيرانية، إن “السلطات الأمنية في مطار مدينة مشهد تمكنت من إلقاء القبض على مواطن أجنبي بتهمة تهريب العملة الأجنبية (الدولار) وإخراجها من إيران”، مضيفًا أن “المعتقل يحمل الجنسية السعودية”.

وأوضح المسؤول الإيراني أنه “تم ضبط نحو 44 ألف و700 دولار أمريكي بحوزة المعتقل السعودي الذي كان ينوي إخراجها إلى الولايات المتحدة”، مبينًا أن “المواطن السعودي ادعى أن نصف هذا المبلغ كان بحوزته منذ دخوله إلى إيران”.

واتهم مدير دائرة التعزيرات الحكومية بمدينة مشهد، المواطن السعودي بمحاولة التهرب من أسئلة المفتشين ورجال الأمن داخل مطار مدينة مشهد، مشيرًا إلى أنه لم يبرز أية وثيقة تؤكد أن العملة الأجنبية التي كانت بحوزته قد اشتراها من مراكز ومكاتب الصيرفة المرخصة من قبل البنك المركزي الإيراني.

وتابع حميد رضا كريم، أن “المعتقل السعودي وبعد التحقيق معه تم تحويله إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه بشأن التهم الموجهة إليه”.

ويمنع القانون الإيراني إخراج أكثر من 5 ألاف دولار خارج البلاد دون الحصول على رخصة من قبل السلطات المعنية، مع إبراز وثيقة أن العملة الأجنبية اشتراها من البنك المركزي أو مراكز الصيرفة المرخصة من قبله.