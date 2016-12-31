بعد إعفائهم من مناصبهم.. ماذا كان مصير 12 وزيرًا سعوديًّا؟

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أجرت السعودية خلال العامين الماضيين، العديد من التغيرات الوزارية، تضمنت إعفاءات وتعيينات جديدة وسط المسؤولين، كان آخرها إعفاء الدكتور إبراهيم العساف من منصب وزير المالية وتعيين محمد الجدعان خلفًا له.

ويتساءل الشارع السعودي عن مصير الوزراء والمسؤولين الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم مؤخرًا، حيث يعتقد البعض أن الوزراء المعفيين يعتزلون الشأن العام، لكن يظهر جلياً أن العديد منهم يتحول إلى العمل في مؤسسات ذات طابع حكومي أو دولي أو أكاديمي.

ونورد فيما يلي نبذة عن أولئك الوزراء وما حل بهم بعد إعفائهم من مناصبهم:

*الدكتور محمد العيسى وزير العدل السابق، يشغل الآن منصب أمين عام “رابطة العالم الإسلامي”، كما يعمل مستشاراً بالديوان الملكي.

*المهندس علي النعيمي وزير البترول السابق، يشغل الآن رئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وذلك بعدما تم إعفاؤه من حقيبة وزارة البترول التي شغلها من عام 1995 – 2016 .

*الدكتور محمد آل هيازع وزير الصحة السابق، يعمل رئيسا لجامعة الفيصل الأهلية، وذلك بعدما شغل المنصب مدة عام وتم إعفاؤه بأمر ملكي.

*الدكتور عزام الدخيل وزير التعليم السابق يتولى الآن منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وذلك بعدما تم إعفاؤه في ديسمبر 2015.

*الدكتور بندر حجار وزير الحج والعمرة السابق أصبح الآن رئيس مجموعة “البنك الإسلامي للتنمية”، وذلك بعد إعفائه في شهر مايو الماضي.

*الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السابق، يشغل حالياً منصب وزير دولة، وذلك بعدما شغل هذه الحقيبة مدة 22 عاماً.

*الدكتور عبد العزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام السابق، يعمل حاليا سفيرا للسعودية في المغرب، بعدما تم إعفاؤه بناء على طلبه في 2014.

*أحمد الخطيب وزير الصحة السابق، يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للترفيه، بعدما أن أعفي من منصب الوزارة على إثر مشادة كلامية بينه وبين أحد المواطنين.

*المهندس وليد الخريجي وزير الزراعة السابق، تم تعيينه عضواً في مجلس الشورى.

*الدكتور سليمان أبا الخيل وزير الشؤون الإسلامية السابق، يشغل حاليا مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

*أما الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط السابق، يعمل مستشاراً في الأمانة العامة بمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

*عصام بن سعيد وزير الإسكان السابق، يتولى منصب عضو مجلس الوزراء ووزير الثقافة والإعلام بالنيابة.