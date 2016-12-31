الشرطة السعودية تحقق باعتداء جديد على منزل وسيارة الإعلامي علي العلياني

المصدر: الرياض – إرم نيوز

قالت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، إن مجهولين قاموا بتحطيم وتكسير محتويات منزل الإعلامي السعودي علي العلياني في الرياض؛ كما قاموا بصدم سيارته التي كانت متوقفة أمام المنزل.

ونقلت تلك المصادر، تصريحاً للعلياني الموجود حاليًا خارج الأراضي السعودية علّق فيه على الحادثة بقوله “يبدو أنه استهداف شخصي، وأثق بالعدالة”.

وتابع الإعلامي السعودي، قائلا: “في ظل القيادة نحن بخير، وما حدث لمنزلي وسيارتي من أضرار واعتداء لدى الجهات المختصة لملاحقة المعتدين ومعرفة أسباب ذلك”.

وبدورها، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها وتحقيقاتها حول الحادثة، التي من المرجح أن تكون وراءها شبهات جنائية.