“واتس اب” يفضح غراميات أحد أخطر رجالات الهيئة المتّهَمين بالإساءة للسعودية

المصدر: الرياض – إرم نيوز

كشفت صحيفة “الوطن” السعودية من مصادر خاصة عن تورط أحد رجالات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأربعة، الذين يحاكمون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، بتهم من بينها اتهام الدولة بإعدام 47 شخصا إرضاء للولايات المتحدة، بفضيحة أخلاقية.

وذكر مصدر أن أحد المحتسبين الأربعة وهو “مغرد شهير”، يتابعه أكثر من نصف مليون متابع، كانت تربطه علاقة محرمة بامرأة لا تمت له بصلة شرعية، حيث وجد محققون على هاتفه الجوال مقاطع مرئية وصورا تظهر مفاتن المرأة من خلال تطبيق “واتس اب”.

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وجاء في لائحة الاتهام، أن المحتسب، تربطه علاقة محرمة بامرأة، وذلك بالحديث معها ومراسلتها بعبارات الحب والغرام، واستقباله مقاطع مرئية وصورا تظهر فيه مفاتنها عبر برنامج “واتس اب”، فيما كان قد انتقد في تغريدات سابقة تهاون الدولة بمسألة الاختلاط ورياضة المرأة، ومطالبته أيضا باستتابة “لجين الهذلول” أو قتلها ردّة.

وجاء في لائحة الاتهام أيضًا أن “المغرّد الشهير”، لديه العديد من التناقضات، أبرزها شراؤه حسابا في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بمبلغ 10 آلاف ريال، لاستخدامه في دعوة تأليب الرأي العام ضد ولاة الأمر، والتشكيك في القرارات الصادرة منهم، والقدح في الإجراءات الصادرة من أجهزة الدولة.