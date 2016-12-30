إحالة 5 طالبات سعوديات تورطن في “مشاجرة جامعة الطائف” إلى التحقيق

المصدر: الرياض - إرم نيوز

كشفت شرطة الطائف في المملكة العربية السعودية عن استجوابها لـ5 طالبات تورطن في المشاجرة التي شهدتها كلية الآداب في الفيصلية بجامعة “الطائف”، قبل عدة أيام.

وذكرت الشرطة -بحسب صحيفة “ألمدينة”- أنها استمعت لأقوال الطالبات برفقة أولياء أمورهن، وجرى إطلاق سراحهن بكفالة، كما فيما تمَّت إحالة أوراقهنَّ إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام لاستكمال الإجراءات بحقهنَّ.

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وأكدت مصادر أنه يجري العمل على إحضار طالبتين ورد اسماهما ضمن قائمة الطالبات المتورِّطات في المشاجرة، والتي سلَّمتها جامعة الطائف للجهات الأمنيَّة.

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وكانت شرطة محافظة الطائف، قد تسلَّمت قائمة تضم أسماء 7 طالبات متورِّطات في القضيَّة، بعد أن كانت الشرطة قد طلبت من الجامعة فور حدوث الواقعة تزويدها بأسماء الطالبات، وأرقام التواصل مع ذويهنَّ، بعد أن سجلت الشرطة عدَّة بلاغات من طالبات عن قضيَّة العراك العنيف بين الطالبات.