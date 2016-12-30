مقتل سعودي وإصابة آخر بحادث غامض في أمريكا

المصدر: قحطان العبوش _إرم نيوز

قُتل شاب سعودي وأصيب آخر بحادث غامض وقع في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية فيما تواصل الشرطة المحلية تحقيقاتها حوله.

وقالت صحيفة “سبيس كوست ديلي” الأمريكية أن شابا في الـ27 من عمره لقي حتفه على الفور، وأصيب مرافقه (31 عاما) بجروح خطيرة، وكلاهما سعوديا الجنسية، عندما اصطدمت بهما شاحنة صغيرة بشكل مريب.

وأضافت الصحيفة أن الشابين أوقفا سيارتهما الحديثة، عصر يوم الأربعاء، على جانب أحد الطرق السريعة في الولاية لإصلاح أحد إطاراتها قبل أن تفاجئهما الشاحنة المسرعة وتصطدم بهما.

وكشفت الشرطة في وقت لاحق عن هوية سائق الشاحنة ويدعى أدريان نودا (25 عاما) دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

ومن المقرر أن تكشف الشرطة عن هوية القتيل ومرافقه المصاب فور حضور ذويهما، فيما لم يعرف بعد سبب تواجدهما في الولايات المتحدة.

ورغم أن حسابات الطلبة السعوديين الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأمريكية لم تذكر شيئا عن الحادثة بعد يومين من وقوعها، إلا أنه من المرجح أن يكون القتيل ومرافقه من بين عشرات آلاف الطلبة السعوديين المبتعثين للدراسة في أمريكا.