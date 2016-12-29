لماذا طالب سعوديون بإيقاف حفل “محمد عبده” في جدة؟

المصدر: خاص – إرم نيوز

يستعد فنان العرب، محمد عبده، لإحياء حفله الغنائي في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية بعد نحو أسبوعين.

ورغم أن المطرب السعودي أحيا حفلا كبيرا في مدينة الطائف في شهر أغسطس/آب الماضي خلال فعاليات مهرجان عكاظ، لكن جدلا كبيرا صاحب إعلان خبر حفل عبده القادم، حيث طالب العديد من السعوديين بإلغائه.

وأرجع سعوديون رغبتهم إلغاء الحفل، إلى فتاوى دينية وظروف المنطقة، وعبروا من خلال هاشتاغ #اوقفوا_حفل_محمد_عبده_بجده على موقع التواصل “تويتر” عن استنكارهم للحفل، حيث قال “محمد البارقي”: “لاسيما ان الوقت غير مناسب لاناشيد وحفلات وأهازيج … وهناك شهداء وخلفهم منكسرون نتمنى بأن ما يكون لا يكون”.

وقال “ايلول”: “الحرام يبقى حراما وإن تهافت عليه الناس واستحسنوه لذلك اثبت على الحق ولا تغتر بكثرتهم واثبت حتى تلقى ربك”.

وأيد “محمد الحويطي” بقوله: “فكونا منه 50 سنة وهو يغني وش كسبنا غير المعاصي”.

وعلق “نادر”: “جنودنا عالحدود يستشهدون وإخواننا في حلب لاينامون من القصف ، ويحطون حفل في ذا الوقت”.

فريق آخر، دعم الحفل، ورد بتغريدات على المطالبين بإيقافه، حيث قالت “حسناء”: “أغلب اللي يحضر حفلات ابونوره برا السعودية سعوديين! ما اعرف ليه هاشتاق الي يبي يحضر يحضر واللي مايبي يفكنا من شره”.

وعلق “خالد عبدالله”: “من كثر ما تمنعون شكله بجي يوم تصير السعودية كلها منطقة محظورة”.

وقالت “ملاك”: “مو عاجبك لا تروح”.

وكان من المقرر إقامة حفل محمد عبده في جدة بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول، لكن إجراءات تتعلق بشروط التنظيم تسببت بتأجيله.