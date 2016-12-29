يمني “محتال” يستولي على أموال سعوديين بحيلة ماكرة

المصدر: إرم نيوز

لجأ محتال يمني إلى حيلة ماكرة للاستيلاء على أموال سعوديين، في جدة مستعينا بتشابه اسمه مع إحدى العائلات الثرية في جدة.

واستعان اليمني بشريك سعودي لتنفيذ مخططاته.

وقالت مصادر محلية إن الوافد اليمني تمكن من الاحتيال على ضحاياه بإيهامهم بأنه أحد أفراد الأسرة الشهيرة، حيث كان يستغل سيارة “رنج روفر” حديثة، ويعرض على ضحاياه تقديم قروض مالية مقابل إفراغ عقارات يملكونها باسم شريكه الآخر على سبيل الرهن.

وأبانت المصادر أن عددًا من الضحايا تقدموا ببلاغات ضد الوافد ومعاونه، ومن بينهم سعودية أفادت بأنها اطلعت على إعلان في إحدى الصحف الإعلانية عن مؤسسة تقدم قروضًا بتسهيلات متعددة، فتقدمت بطلب للحصول على قرض بمبلغ 200 ألف ريال، حيث طُلب منها إفراغ عقار كانت تملكه باسم المواطن (المتهم الثاني)، مضيفة أنها فوجئت بعد ذلك بعرض عقارها للبيع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وتقديمه للعدالة، حيث أصدرت المحكمة الجزائية بجدة عليه وعلى شريكه حكمًا بالسجن لمدة سنة لكل منهما في الحق العام، وقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، فيما طالبت المحكمة المتضررين برفع دعاوى بالحق الخاص لاستعادة أموالهم.