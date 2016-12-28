السجن 16 عامًا لسعودي من تنظيم القاعدة خطط لتنفيذ عمليات إرهابية في المملكة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة بالرياض، حكمًا يقضي بسجن أحد الإرهابيين السعوديين 16 عاما، بعد أن اعترف إرهابي ينتمي إلى تنظيم القاعدة بأنه طرح أفكارا تتحدث عن عمليات إرهابية في المملكة، تتضمن تفجير مصفاة نفط ومجمعات سكنية للأجانب، وقتل مسؤولين في الأجهزة الأمنية، وتطوعه للقيام بعملية انتحارية.

وأصدرت المحكمة في حق المتهم، الذي لم تكشف عن هويته، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة المدَّعى عليه بانتهاج المنهج التكفيري بتكفيره النظام المعمول به في المملكة، بحسب اعترافه، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المشبوهة والذين هم على شاكلته”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأقرَّ المتهم بتواصله مع أحد منفذي تفجير مصفاة بقيق (شرق المملكة) من أجل التخطيط لتفجير مصفاة أخرى، وطرحه فكرة تفجير أحد المجمعات السكنية للأجانب، وفكرة خطف أو قتل مسؤولين في الأجهزة الأمنية، ووصفه أعضاء تنظيم القاعدة بالمجاهدين والشهداء، وعلمه بأن أحد الذين يجتمع بهم له علاقة بالهاربين من سجن الملز.

كما أُدين المدَّعى عليه بدخول الشبكة المعلوماتية للاطلاع على إصدارات تنظيم القاعدة وقادته وحيازته لمواد تحوي ذلك، وتمويله الإرهاب بدعم الراغبين في الذهاب لمواطن الفتنة للقتال فيها والمتواجدين فيها، وتنسيقه لعدد منهم في الذهاب إليها، وشروعه في السفر لتلك المواطن.

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة 16 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدةً مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.