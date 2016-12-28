سجن امرأتين في السعودية لممارستهما “الرذيلة”.. إحداهما مصابة بمرض خطير

المصدر: جدة - إرم نيوز

قررت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية تغليظ الحكم بالسجن بحق امرأتين، وجهت لهما تهمة ممارسة الرذيلة، من سنة واحدة إلى سنتين إضافة إلى الجلد، بعد تلقيها ملاحظة من المحكمة الجزائية في جدة تطالب بتغليظ العقوبة نظرًا لطبيعة الجرم.

وبررت المحكمة، بحسب صحيفة “سبق”، عدم جلد المدانة الأولى نظرًا لإصابتها بمرض السرطان، وعدم تحملها الجلد، كما رأت المحكمة إبعادها عن البلاد فورًا حال انتهاء محكوميتها، ومنعها من دخول المملكة مرة أخرى.

وكانت إحدى المدانتَيْن قد توجهت لشاب بأحد الأسواق، وبعد الحديث المتبادل أخبرته بقدرتها على توفير سهرة ماجنة؛ ليقوم على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية التي قامت بدورها بإعداد كمين مُحكم، تمكنت من خلاله القبض على امرأتَيْن داخل أحد المواقع بجوار شارع التحلية؛ وتمت إحالتهما لهيئة التحقيق والادعاء العام، ثم للمحكمة الجزائية التي أصدرت حكمها في هذه القضية.