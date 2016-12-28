6 أعوام و200 جلدة لمعلمة سعودية خدعت زميلاتها واستولت على أموالهن

المصدر: الرياض - إرم نيوز

حكمت المحكمة الجزائية بالدمام في المملكة العربية السعودية بسجن معلمة 6 أعوام (مع إيقاف نصف المدة) والجلد 200 جلدة، بعد إدانتها بتهم غسل أموال وممارسة النصب والاحتيال عن طريق جمع 6 ملايين ريال في نصف عام.

وكانت المعلمة أوهمت 30 معلمة أخرى من زميلاتها وبعض صديقاتها باستثمار مدخراتهن في شركة أموال تدار من الخارج، وفقا لما أوردته صحيفة “عكاظ”.

وادعت المعلمة لضحاياها أنها ستقوم بتسليمهن الأرباح في موعد أقصاه أسبوع واحد، ونجحت في الحصول منهن على أرقام حساباتهن المصرفية وصور من بطاقات الأحوال، ولتمرير خداعها أطلعت الضحايا من النساء على صور ومقاطع في هاتفها عن إيصالات مالية تؤكد ربحها مليونا و800 ريال من المساهمة المزعومة، مشترطة على المساهمات الاحتفاظ بأسرار العملية وعدم البوح بها لأحد.

واعترفت المعلمة بالتحقيقات بحصولها على أكثر من 3 ملايين ريال من المعلمات وصديقاتها، كما أقرت بتضليلها البنك عن مصدر الإيداعات، بتذرعها بأنها أموال مقابل بضاعة و”جمعية”، إضافة إلى اعترافها بتحويل أموال إلى دول عربية.

وتضمنت الأدلة مقطعا صوتيا تحاول فيه الضغط على إحدى الضحايا بعدم تصعيد شكواها.