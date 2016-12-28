بالفيديو.. إلقاء القبض على المرأة التي مارست الغوص برفقة غواص في السعودية

المصدر: الرياض - إرم نيوز

ألقى الأمن في محافظة جدة السعودية القبض على امرأة بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي تمارس الغوص برفقة مدرب في أحد شواطئ جدة.

وقبضت الشرطة، مساء الثلاثاء، على المرأة وزوجها بعد الوصول إليها من خلال مقطع الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وتسبب مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه المرأة وهي ترتدي معدات الغوص، قبل أن تنزل إلى المياه برفقة المدرب، باستياء شريحة واسعة من السعوديين، الذين طالبوا بالقبض على كل من ظهر في الفيديو وسحب رخصة المدربين المخالفين للأنظمة في المملكة.