سعودي مخمور يتحرش بالنساء وصديقه يصوره.. وهكذا تصرفا مع الهيئة

المصدر: الرياض - إرم نيوز

قبضت شرطة الجوف في المملكة العربية السعودية على شاب ضايق عدة نساء في أحد المجمعات الشهيرة بمدينة سكاكا، ثم فر هاربا مع صديقه الذي شاركه فعلته. لكن الشرطة تمكنت من التوصل إليه وضبطه، فيما ما يزال البحث جاريًا عن صديقه.

وفي التفاصيل، بحسب صحيفة “عاجل” تلقت الشرطة بلاغا من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن قيام شابين بمجمع تجاري شهير بسكاكا بالتحرش بالنساء وهروبهما من المكان، وبعد التحريات تمكنت الشرطة من الوصول إلى أحدهما، فيما ظلت تبحث عن الآخر.

وقالت الشرطة إن الشخص الذي تم إلقاء القبض عليه، يبدو وقد تعاطى مسكرًا نظرًا للرائحة المنبعثة منه، فيما أقدم الآخر على تصوير النساء بعد مضايقتهن، وحاول رجال الهيئة التدخل وإيقافهما عن تصرفهما إلا أن أحدهما رفع صوته عليهم، ليتم التواصل مع الجهات الأمنية التي باشرت مهامها.