السفارة السعودية في أنقرة: تركيا لم توقف إصدار تأشيرات دخول للسعوديين

المصدر: أنقرة -إرم نيوز

أثارت شائعات انتشرت في الآونة الأخيرة تفيد بإقدام الحكومة التركية على إيقاف تأشيرات دخول المواطنين السعوديين إلى الأراضي التركية، جدلًا وتساؤلات عن مدى صحتها.

ونفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أنقرة، ما تردد حول إيقاف تأشيرات السفر للسعوديين الراغبين في زيارة تركيا.

وقالت السفارة، إنه “لم ترد حتى الآن معلومات عن أي حالات لم يحصلوا على تأشيرات من المطارات التركية، ولم يرد أيضًا من السلطات التركية ما يفيد بإيقاف منح التأشيرة من المطار”. موضحة أنه لم يصدر منها أي تحذيرات في شأن السفر إلى تركيا، إذ لا يوجد ما يستدعي ذلك.

وطالبت السفارة، رعايا المملكة المتواجدين في الأراضي التركية بالابتعاد “عن أماكن التوتر والتجمعات”.

ونقلت صحيفة “الحياة” السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر في السفارة، أن “التأشيرات ما زالت تصدر للسعوديين من المطار، وأن السفارة تصادق على ختم وزارة الخارجية التركية، وختم الملحقية الثقافية في أنقرة فقط، ويتم التصديق للطلبة في اليوم نفسه”.

وعلى عكس ما تم تداوله من شائعات تسعى الحكومة التركية إلى استقطاب أعداد متزايدة من السياح السعوديين، ليصل عددهم إلى مليون سائح بنهاية العام الجاري.

ويأتي ذلك في إطار محاولاتها لإنقاذ قطاع السياحة المنهك بعد تعرضه لهزات متتالية جراء غموض المشهد السياسي، وتجدد الحرب العرقية، وتعرض كبريات المدن التركية لسلسة من الهجمات الإرهابية.

كما تسعى الحكومة التركية إلى استقطاب الاستثمارات السعودية، من خلال منح رجال الأعمال السعوديين تسهيلات عبر خفض الضرائب، وإصدار سلسلة قوانين خاصة بالمستثمرين الأجانب.