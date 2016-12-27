تفاصيل مثيرة عن حفل “جدة المختلط” تكشف كيف تسرب الفيديو وجنسية المتورطين فيه

المصدر: جدة – إرم نيوز

تفاصيل مثيرة لا تزال تتكشف في قضية “الحفل المختلط” في محافظة جدة السعودية، والذي شارك فيه شباب وفتيات من جنسيات عربية تبين أنّ معظمهم من الأردن، إذ كشفت التحقيقات كيف تسرب مقطع الفيديو إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إحدى الفتيات، اللواتي تم القبض عليهن خلال التحقيقات، إنها صورت فيديو الحفل لغرض شخصي، غير أنّ إحدى صديقاتها شاهدته وحصلت عليه بعد موافقتها ليسهم ذلك بانتشاره، ووصوله إلى السلطات الأمنية التي قامت بتحليله وإلقاء القبض على المشاركين فيه، وفقا لصحيفة “عكاظ”.

وذكرت مصادر أن الفريق الأمني الذي تولى عملية القبض على المشاركين في الحفل، نجح من خلال تحليل محتوى الفيديو في الوصول للشقة التي تم تصوير الحفل فيها، بعد تحديد موقعها الموجود بجانب سارية جدة؛ إذ درس بشكل تفصيلي زوايا الموقع كافة وطابقها على أرض الواقع.

وكانت الأجهزة الأمنية توصلت، إلى منظم الحفلة الراقصة المختلطة، وهو أردني الجنسية يلقب بـ”حفلة”، عمد إلى إغلاق جواله فور انتشار المقطع، وغادر إلى بلاده أملا في عدم ربط اسمه بالحفلة المختلطة، غير أن نجاح الجهاز الأمني في جنائية جدة بالكشف عن الشقة التي تم التصوير فيها أسهم في الكشف عنه وعن بقيه المتورطين، بينهم شاب ثلاثيني سعودي يعمل في أحد البنوك.

وكان الأردني أقام حفله في شقة استأجرها من قريبه السعودي، وبحسب أقوال السعودي إنه أجر الشقة لقريبه بشكل نظامي قبل عامين، لكنه أنكر معرفته بأي حفلات تقام فيها.