سعوديون يؤسسون “الهكر الأخلاقي” للتصدي لعصابات الابتزاز الجنسي

المصدر: مهند الحميدي- إرم نيوز

عمدت مجموعة من الشباب السعودي إلى تأسيس تجمع إلكتروني أطلقوا عليه اسم “الهكر الأخلاقي” بهدف التصدي لعصابات الابتزاز الجنسي، بعد تفشي الظاهرة واستفحالها في المجتمع السعودي المحافظ.

وبقصد سحب مبالغ مالية، تعمد عصابات أو أفراد إلى استدراج شباب ليتعروا أمام كاميرات أجهزتهم الذكية، ويقعوا فريسة للابتزاز والتهديد بنشر تلك المقاطع الفاضحة في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحظى بشعبية كبيرة في المملكة.

كما تتصدى مجموعة “الهكر الأخلاقي” للنشاطات المتنامية للقراصنة الإلكترونيين، ممن يقومون بأنشطة تستهدف اختراق أنظمة وحسابات أفراد، بغية ابتزاز أصحابها.

ويقول عبد الرحمن الشهري، أحد مؤسسي المجموعة، إن بعض الفتيات يطلبن مبالغ تتجاوز 8 آلاف ريال (حوالي 2134 دولارا) من شبان وقعوا ضحية ، وإن “مهمة الفريق تكون بمساندتهم (الضحايا) قدر الإمكان ومنع نشر تلك الفيديوهات”؛ وفقًا لموقع “هافينغتون بوست”.

ويرى الشهري، أن المجموعة تهدف إلى استخدام خبراتها في مجال الاختراق في مساعدة الآخرين، وفق ضوابط احترام خصوصية الآخرين وعدم التعدي عليها .

ويضيف، أن عملية استعادة الحسابات المقرصنة تتم عن طريق التواصل مع الدعم الفني لشبكات التواصل الاجتماعي، ومزودي خدمات البريد الإلكتروني والاستعانة ببعض البرامج المتخصصة في بعض الحالات.

وتابع، أن “معظم من يقدمون خدمات استرجاع الحسابات، يقدمون ذلك بمقابل مادي، ولكن توجد بعض الجهود التطوعية لتقديم مثل هذه الخدمة مجانًا مثل ما يقوم به فريق (تويتسو) التقني”.

هجمات إلكترونية ممنهجة ضد مؤسسات المملكة

ويأمل سعوديون أن تتحول ظاهرة “الهكر الأخلاقي” إلى حملة منظمة لمواجهة العصابات الإلكترونية، كما يأملون في الحد من الهجمات الممنهجة، التي تتعرض لها مؤسسات المملكة بشكل كثيف.

ويبلغ إجمالي الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها السعودية سنويًا حوالي 60 مليون محاولة اختراق، بمعدل 160 ألف هجمة يومية، 50% منها تصدر من الصين.

ويرى المدير التنفيذي لإحدى الشركات الأهلية، عامر البشارات، أن المملكة بحاجة إلى “كفاءات متخصصة في الاختراق لحماية البيانات والشبكات الخاصة سواء للمؤسسات الحكومية أو الأهلية”.

وفي هذا الإطار؛ تسعى الكلية التقنية بالدمام لإنشاء أكاديمية “أمان” كخطوة لسد الحاجة الماسة لأمن المعلومات. عبر عقد دورات احترافية في أمن المعلومات بواسطة كوادر احترافية متخصصة، يمارس المتدرب الآلية المناسبة لاختراق الشبكات الإلكترونية بهدف سد تلك الثغرات.

وتتم آلية الهجمات الإلكترونية، بالاستيلاء على معلومات الدخول للنظام، ثم زرع برمجية خبيثة لتعطيل بيانات المستخدم.

وسبق أن طالت الهجمات الإلكترونية وزارات الداخلية والخارجية والمالية والعمل السعودية، خلال العام 2013، ما أدى حينها إلى تعطل موقع وزارة الداخلية مؤقتًا.

وتعيد الهجمات الأخيرة للأذهان، الهجمة الشرسة التي استهدفت كمبيوترات شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، في أغسطس/آب 2012، حيث توقف نحو 30 ألف كمبيوتر للشركة عن العمل بسبب هجوم فيروس عنيف تعرضت له أكبر شركة لإنتاج النفط في العالم.