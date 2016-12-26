عرض كوميدي تضمّن ألفاظًا “خادشة للحياء” يثير سخط السعوديين

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أثار عرض مسرحي أقيم ضمن فعاليات مهرجان الرياض للكوميديا في السعودية، سخط الحضور الذين انتقدوا استخدام أعضاء الفرقة لألفاظ وصفوها بأنها “خادشة للحياء وتسيء للذوق العام”.

وعمد بعض الفنانين خلال العرض إلى توجيه أسئلة للحاضرات من النساء بأسلوب وصفه بعض الحضور بأنه “غير لائق ويتضمن الكثير من السخرية والتهكم على فئات مختلفة من المجتمعات العربية عمومًا والسعودية على نحو خاص”.

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية، عن بعض الحاضرين امتعاضهم وصدمتهم من محتوى العرض، الذي تأخر قرابة الساعة، وهو من نوع “ستاند أب كوميدي”.

ولم يشهد العرض الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، إقبالًا كبيرًا من الجمهور، بسبب ضعف الترويج والدعاية له، إضافة إلى عامل التوقيت غير المناسب وارتفاع أسعار تذاكر الدخول التي وصلت إلى 750 ريالًا (حوالي 200 دولار)، بحسب الحضور.

كما اعترض مواطنون على عدم توفر المياه وارتفاع أسعار وجبات المطاعم المشاركة في المهرجان، إضافة إلى انتقادات متعلقة بسوء التنظيم.

ازدياد فعاليات الترفيه في المملكة

وخلال الشهور الأخيرة، شهدت المملكة فعاليات ترفيهية مختلفة، إذ أشرفت هيئة الترفيه السعودية على تنظيم برامج وعروض مسرحية وفنية ومهرجانات مختلفة.

وتقام تلك الفعاليات في جدة غرب المملكة والرياض، وتسعى الهيئة إلى استقطاب نحو نصف مليون زائر، حتى نهاية العام الحالي، وإيرادات تصل إلى أكثر من 43 مليون ريال (حوالي 11.4 مليون دولار) في 166 عرضًا.

ومن بين الفعاليات، استعراضات فنية تحدث للمرة الأولى في السعودية باستخدام تقنية الليزر “آي لومينيت”، وعروض “لاكشري انترتيمينت هاب”، وعروض “مونستر جام”، ومهرجان المأكولات.

فما أقيمت عروض مصارعة (WWE)، وفعالية “غرافيتي ديستركت”، للرسم الغرافيتي، وفعالية لبرنامج “عرب جوت تالنت” بمشاركة المتسابقين في الرياض وجدة والدمام.

وخلال كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تستقبل السعودية عروضًا للفنان طارق العلي، وعرضًا لنادي جدة للكوميديا، ومعارض لفنون “الأنميشن” والشخصيات الكرتونية من خلال “كوميك كون”.