بعد واقعة اعتداء محافظة الحناكية.. سعوديون للملك سلمان: ارفع الظلم عنا

المصدر: خاص - إرم نيوز

تداول سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة تخاطب رجال أمن محافظة الحناكية، وتعاتبهم، بعد أن وفدوا إلى القرية التابعة للمحافظة لإزالة منزل مسن.

وذكر سعوديون عبر موقع “تويتر” إن رجلا مسنا تعرض للضرب على يد شبان من رجال أمن محافظة الحناكية، أثناء محاولتهم إزالة منزله بالقوة.

وعبروا عن غضبهم إزاء تصرف رجال الأمن مع المسن، إذ أطلقوا هاشتاغ #اعتداء_محافظة_الحناكية، واصفين الضرر الذي ألحق بالمسن أنه “ظلم”، حيث تساءل “الملكي”: “أين الرحمة؟ أين الدين؟ أين الأخلاق؟ أين الاستقرار؟”.

وعلق “ابن مطير المشرافي”: “نطلب من الله ثم من خادم الحرمين الشرفين كف الظلم عنا”.

وقال “هاء”: “أمن وأمان في منزله 35 عاما ولم يعط من الخدمات أي شيء لا كهرباء ولا ماء وبعد هذا العمر يؤمر بإزالة هذا المنزل إنه الظلم”.

وأيد “أمير الرمال”: “يسكتون عن البناء ويدخلون لهم الكهرب ويفتحون لهم مدارس وبعد سنين طويلة تجي التعديات تزيلها مهزلة واستخفاف بالمواطن”.

فيما شكك آخرون بصحة الواقعة والـ”هاشتاغ” المتداول، إذ قال “نواف الحافظي”: “ليتوه اعتداء هذي حسابات وهميه تحاول تزرع الغل في قلوبنا وكلو الله ولاتسبوا أنفسكم”.

وعلق “عبدالمجيد الذيباني”: “هشتاق مغرض وأغلب التغريدات مكررة شكله مشكلة إدارية قلبوها عنصرية”.