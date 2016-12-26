أنباء عن مقتل رجل أمن سعودي في الرياض

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

قال نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، إن رجل أمن قتل بإطلاق نار في العاصمة الرياض.

ولم يتسن لموقع “إرم نيوز” الحصول على تعقيب فوري من جهات سعودية مسؤولة، فيما لم يصدر بيان رسمي بشأن الحادثة من وزارة الداخلية.

وقال مغردون سعوديون على موقع “تويتر”، إن القتيل يدعى محمد علي الشهراني، فيما نفى آخرون مقتله، قائلين إنه تعرض لإصابة فقط بعد إطلاق النار عليه من قبل أحد أقاربه.

وعلق الباحث السعودي في الشؤون الأمنية والقضايا الفكرية ومكافحة الإرهاب والأمن الإلكتروني، محمد الهدلة على الوسم “#استِشهاد_عسكري_في_الرياض” دون أن يؤكد صحته.

وقال الهدلة في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: “بعد أن يئس الإرهابيون من بث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، يحاولون الانتقام من رجال الأمن فمشروعهم هو استهداف الوطن”.

وأضاف في تغريدة ثانية “استهداف رجال الأمن استهداف لكل الوطن، ورغبة الإرهابيين في إلحاق الأذى بالمؤسسة الأمنية ورجالها، بعد أن أفشلوا مخططاتهم”.

وتابع أن “استهداف رجال الأمن إنما يجعلنا على قناعة راسخة، وثقة، بأنهم يبلون بلاء حسنا، ويقفون شوكة في حلق التطرف والإرهاب”.

وتعرض رجال الأمن في السعودية لعدة اعتداءات في مناطق مختلفة من المملكة خلال السنوات الماضية، وتم الكشف عن المتورطين في بعضها، من المنتمين لتنظيمات متشددة.