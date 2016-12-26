كواليس زيارة الوفد السعودي السرية لمصر

المصدر: محمود غريب ومحمد الفيومي – إرم نيوز

كشفت مصادر مصرية، عن أسباب وتفاصيل زيارة سرية لوفد سعودي إلى القاهرة، خلال الساعات الأخيرة، في ظل تقارير عن توتر العلاقات بين البلدين.

رسالة الملك سلمان للسيسي

مصدر دبلوماسي مصري تحدث إلى “إرم نيوز” رافضًا ذكر اسمه، عن أسباب الزيارة التي لم تكن معلنة برئاسة المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، لافتًا إلى أن المسؤول السعودي حمل رسالة من الملك سلمان للرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمنت جملة من القضايا التي أثارت خلافًا بين القاهرة والرياض مؤخرًا.

وأشار إلى أن القضايا الإقليمية وموقف مصر إزاءها تصدرت أجندة الزيارة، حيث التقى تركي بن عبد المحسن، مسؤولين بوزارة الخارجية، قبل أن يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء الأحد، فيما التقى مسؤولين بجامعة الدول العربية، لمناقشة مقاربات حل أزمات المنطقة، وعلى رأسها الملف اليمني.

الملف اليمني

المصدر الدبلوماسي المصري، ألمح إلى أن الملف اليمني استحوذ على جانب كبير من المناقشات، دون أن يقدّم مزيدًا من التفاصيل، لكنه وصف الزيارة بـ “المهمة للغاية”، حيث أسفرت عن تقارب واضح في وجهات النظر.

مسؤول آخر بالخارجية المصرية، لم ينف أو يؤكد انتهاء الزيارة باتفاق معين إزاء ملفات إقليمية ودولية، لكنّه اكتفى في حديث لـ “إرم نيوز” بالإشارة إلى أن الزيارة كانت “إيجابية”، وأزالت “سوء فهم” أحدثته وسائل إعلام مؤخرًا بشأن العلاقة بين القاهرة والرياض.

الملف الاقتصادي

المسؤول رفيع المستوى الذي رفض ذكر اسمه أيضًا، لكونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أشار إلى أن الوفد السعودي ضم مسؤولين سياسيين واقتصاديين، في إشارة إلى أن الزيارة تطرقت إلى خلافات في الملف الاقتصادي طفت على السطح مؤخرًا من بينها الإمدادات البترولية، وحظر المملكة لبعض المنتجات الزراعية المصرية.

وفي سياق متصل، نفى المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، الدكتور حامد عبدالدايم، وجود أية خلافات بين القاهرة والرياض بشأن المنتجات المصرية، معتبرًا أن كل ما أثير مؤخرًا كان “حديث صحافة”.

وأشار الدكتور حامد عبدالدايم في تصريحات لـ “إرم نيوز”، إلى أن الحكومة المصرية تتواصل بشكل مستمر مع السلطات السعودية، مشددًا على أن مصر مستمرة في تصدير المحاصيل الزراعية لكل بلدان الخليج.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، نقلت عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن قرار الحظر جاء “بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات فلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات، حيث وجهت المحاجر الزراعية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم حيال ذلك”.

وساطة خليجية

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت الزيارة نتاج تدخلات ووساطة خليجية، قال المصدر: “كافة الجهود العربية الحريصة على إزالة الخلافات في وجهات النظر محمودة ومصر تقدرها تمامًا”، دون أن يكشف عن ماهية هذه الوساطة، بالتزامن مع تحدث تقارير صحفية مؤخرًا عن وجود مساعٍ خليجية، للمصالحة وتصفية الأجواء بين مصر والسعودية.

جزيرتا تيران وصنافير

وحول ملف جزيرتي تيران وصنافير، قال المصدر إن القضية مطروحة أمام القضاء المصري، فيما لا تزال الحكومة المصرية ملتزمة أمام الجانب السعودية بالاتفاقيات السابقة، دون أن ينفي أن تكون الزيارة قد تطرقت إلى معالجة هذه النقطة، لكنه ألمح في موضع آخر إلى أن المملكة متفهمة للوضع الداخلي في مصر، وهو ما عكسته الاتصالات والمباحثات التي أجريت مؤخرًا بشأن القضية نفسها.