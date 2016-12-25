الإعدام لسعودي أُدين بالمشاركة في قتل أجنبي وتفجير مصفاة نفطية

المصدر: الرياض- إرم نيوز

قضت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة بالرياض، بإعدام سعودي أُدين بالمشاركة مع تنظيم القاعدة في التخطيط لقتل أحد الأجانب داخل المملكة، والمشاركة في تفجير مصفاة “بقيق” النفطية شرق المملكة.

وأوضحت المحكمة في بيان، أن “القضاة أصدروا حكمًا ابتدائيًا يقضي بثبوت إدانة المتهم السعودي بمشاركته تنظيم القاعدة في مخططاته لقتل أحد المستأمنين الأجانب داخل البلاد، واستلامه من أحد أعضاء التنظيم شريحة حاسوبية بها صورة لذلك المستأمن وسيارته ومعلومات شخصية عنه، ثم علمه بعملية قتله وعدم الإبلاغ عن ذلك، ومشاركته لذلك التنظيم في مخطط تفجير مبنى وزارة الداخلية وقوات الطوارئ”.

وأضاف البيان أن “هذا الشخص شارك في تفجير مصفاة بقيق، بذهابه لها وجمعه معلومات عنها وأخذ صور لها، واستخدام سيارته في مسح الطريق للمشاركين في تفجير المصفاة، واقتراحه على منفذي التفجير ارتداء ملابس مشابهة لملابس العاملين فيها لضمان نجاح العملية”.

وتابع أنه “قام أيضًا بدعم تنظيم القاعدة بالأسلحة بشراء ثلاثة رشاشات نوع (كلاشنكوف) ومسدس وصندوق ذخيرة”.