صحيفة سعودية تعتذر عن تقرير نشرته عن “آرامكو”

المصدر: الرياض- إرم نيوز

تراجعت صحيفة الاقتصادية السعودية، اليوم الأحد، عن تقرير نشرته يوم الجمعة بشأن خطة لطرح حصة نسبتها 49 % من آرامكو السعودية خلال عشر سنوات، وقالت إن التقرير انطوى على أخطاء.

وقالت في بيان نشر على موقعها الالكتروني: “تعتذر صحيفة الاقتصادية عن الخبر الذي تم نشره بخصوص تخصيص “آرامكو” “.

وأضافت أن التقرير تضمن أرقامًا “خاطئة تمامًا وبعيدة عن الواقع…ولم يتم (فيه) الاستناد إلى أي تحليل علمي صحيح أو مصدر موثوق”.

وتستهدف “آرامكو” عام 2018 لطرح حصة من أسهمها، فيما قد يصبح أكبر طرح أولي عام في العالم.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ “آرامكو”، إن الشركة تبحث طرح ما يصل إلى 5 % من أسهمها، إلا أن المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي هو الذي سيتخذ القرار النهائي بشأن حجم الطرح.