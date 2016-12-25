أمير سعودي يتدخل لوقف زواج مسن من فتاة قاصر

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعلن المتحدث باسم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك أحمد أبو شامة، أن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أمر بإيقاف أية إجراءات تتعلق بإثبات زواج مُسن سبعيني بفتاة عمرها 16 عامًا، وإحالة الموضوع للمحكمة للبت فيه من الناحية الشرعية، وبناء على ما يتقرر سيتم إكمال اللازم، وفق نظام الحماية ولائحته التنفيذية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وقال أبو شامة إن مركز البلاغات بالوزارة تلقى بلاغًا عن حادثة زواج مواطن سبعيني من فتاة عمرها 16 عامًا، وتمت مباشرتها من جانب فريق الحماية، واستدعاء الأطراف كافة وأخذ أقوالهم بمن فيهم الفتاة، التي أبدت وأثبتت رغبتها في إتمام هذا الزواج، وفقًا للمادة 16 من الفقرة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام الحماية، التي تنص على أنه يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن من يقل عمره عن 18 عامًا لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكرًا كان أو أنثى.

وكان زواج الفتاة القاصر من الرجل المسن قد أثار مؤخرًا الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المتابعون مابين مؤيد ومعارض للخطوة إلا أن الكثيرين اعتبروا الحالة نشازًا بسبب فارق السن وكونها تكرس حالات زواج متكررة للقاصرات في المملكة.