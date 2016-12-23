وزارة العمل السعودية تكشف عن تفاصيل جديدة في برنامج “حساب المواطن”

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة في برنامج “حساب المواطن” الذي ستحصل الأسر السعودية منخفضة ومتوسطة الدخل على دعم نقدي مباشر من خلاله.

وقالت الوزارة في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، إن المعيار الرئيسي في برنامج حساب المواطن هو مقدار الدخل الشهري للأسرة.

وأضافت أن الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن هي الأسر السعودية، الأفراد المستقلون، حاملو بطاقات التنقل، الأم السعودية المتزوجة من أجنبي.

ومن شأن هذه التفاصيل الرسمية، أن تبدد الشائعات الكثيرة التي يتداولها السعوديون عن البرنامج والفئات المستحقة لتلقي الدعم النقدي من خلاله، منذ الكشف عنه يوم الخميس الماضي.

ويعتمد برنامج “حساب المواطن” على منح الأسر السعودية منخفضة ومتوسطة الدخل مبالغ مالية بشكل مباشر لتعويضهم عن أي ارتفاع في الأسعار قد ينجم عن خطوات تقشفية حكومية مرتقبة.

كما أن الأسر ذات الدخل فوق المتوسط سيطولها دعم جزئي يتناسب مع دخلها، فيما يستثني البرنامج الأسر ذات الدخل المرتفع حيث لن يغطيها الدعم.

وتقرر تخصيص مبلغ 25 مليار ريال للبرنامج في عام 2017 فيما يتوقع أن يرتفع المخصص إلى 60 مليارا في عام 2020، كما تقرر فتح التسجيل للمواطنين بالبرنامج عبر بوابة إلكترونية مطلع فبراير/ شباط 2017.

ومن المتوقع أن يبدأ صرف البدل لمستفيديه قبل تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والكهرباء والديزل في وقت لاحق من عام 2017، كما سيكون البرنامج خاضعًا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي وأي تغييرات في أسعار الطاقة أو غيرها من الإصلاحات التي قد تترك أعباءً إضافية على الأسر.

وحُددت للبرنامج أهداف رئيسية أبرزها حماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي، وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي ليكون أكثر عدالة وفقًا لاحتياج الفرد أو الأسرة وبناء على دخلها ، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم.