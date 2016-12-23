“واتس اب” يجمع 110 ضباط سعوديين بعد فراق دام 36 عامًا (صورة)

المصدر: الرياض - إرم نيوز

تمكن 110 ضباط سعوديين من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية من اللقاء والتجمع فيما بينهم بعد فراق دام 36 عامًا.

ونجح الضباط خريجو كلية الملك فهد الأمنية الدورة 38 لعام 1981 ميلادية (1402 هـ) بالتجمع والتواصل عن طريق موقع التواصل الاجتماعي “واتس اب”.

واستغل الضباط “واتس اب” لجمع شتاتهم، حيث التقوا في منطقة مكة المكرمة، وقاموا برحلة بحرية في البحر الأحمر وزاروا أحياء قديمة في مكة وجدة، بحسب ما أوردته صحيفة “عكاظ”.

واستعاد الضباط ذكريات الصبا والماضي والمواقف الطريفة التي عاشوها قبل أن تفرقهم ظروف العمل وتسارع الحياة.

وختم الضباط لقاءهم بتكريم المشاركين والضيوف وقادة الفرق الشعبية، كما سلموا زميلا لهم يعمل مساعد المدير العام للعلاقات العامة درعًا بهذه المناسبة نظير جهوده في التنسيق للقاء.