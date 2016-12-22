تركيا تفتتح ممثليتها الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي ‎في السعودية

المصدر: الرياض - إرم نيوز

افتتح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الخميس، ممثلية بلده الدائمة في منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة السعودية.

وقدم جاويش أوغلو الشكر للسعودية على الدعم الذي قدمته لتركيا لافتتاح ممثليتها الـ236 على مستوى العالم، والرابعة على مستوى السعودية.

وأضاف أنه “يُنتظر من منظمة التعاون الإسلامي القيام بالعديد من الأمور، خاصة فيما يتعلق بالمساعدة على حل مشاكل المسلمين، وزيادة جهودها الدبلوماسية لحل تلك المشاكل”.

وأشار إلى أن “افتتاح تركيا لممثلية دائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي جاء من أجل تقديم الدعم لتلك الجهود”، مضيفًا أن “الممثلية ستسهم في جميع أعمال المنظمة”.

ولفت أوغلو إلى “الأهمية الكبيرة التي يوليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمنظمة التعاون الإسلامي”، قائلا: “أصدر الرئيس تعليمات من أجل جعل فترة رئاسة تركيا للمنظمة فترة مثمرة ونشطة.. كما قمنا بإعداد خطة سنطبقها بمعاونة الأمانة العامة للمنظمة، لكي تصبح منظمة التعاون أكثر فعالية وحضورًا على مستوى العالم”.