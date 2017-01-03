إيران تهاجم غوغل بسبب نشر خريطة الخليج العربي

المصدر: طهران- إرم نيوز

هاجم تقرير إيراني نشرته وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء، شركة غوغل التي تقدم خدمة مجانية للخرائط، بعد نشرها خريطة الخليج العربي بدلًا من الفارسي.

وقال التقرير إن “شركة غوغل لم تكن موافقة على تسجيل اسم الخليج الفارسي على خرائطها باللغة العربية، بل قامت خلال الأيام الماضية برفع اسم الخليج الفارسي من خرائطها باللغة الإنجليزية”.

واعتبر التقرير الذي أعدته مؤسسة مقربة من وزارة الاتصالات الإيرانية، أن “ما قامت به شركة غوغل لعبة تتماشى مع سياسات الاستكبار العالمي”، مشيرًا إلى أنه “رغم إعلان غوغل أن خدمات الخرائط التي تقدمها مجانية، لكن خبراء في الفضاء الإلكتروني يؤكدون أن غوغل تبيع معلومات شخصية وسرية إلى أجهزة الاستخبارات للقوى العظمى بالعالم”.

وتابع التقرير الإيراني أن “مستخدمي الإنترنت الآن عندما يكتبون كلمة الخليج الفارسي ستظهر لهم كلمة إلى جانبها باللغة الانجليزية Arabian Gulf”.

وترفض إيران تسمية الخليج العربي. وفي عام 2010، حذرت طهران شركات الطيران التي تستخدم تسمية الخليج العربي، من أنها لن تسمح لها باستخدام مجالها الجوي.