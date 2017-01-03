الإمارات تحرز المرتبة الأولى عربيًا والرابعة عالميًا من حيث الدول المفضلة للعمالة الأجنبية

المصدر: متابعات

حازت الإمارات على المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً ضمن أفضل الدول المفضلة لدى العمالة الأجنبية وفق أحدث استبيان نشره بنك “اتش اس بي سي” أمس الاثنين.

وتقدمت الإمارات وفق الاستبيان الأخير إلى المرتبة الرابعة عالمياً بعد أن احتلت المرتبة السادسة في استبيان العام الفائت.

وأشار الاستبيان ووفق صحيفة البيان الإماراتية، أن 56% من العمالة الأجنبية تحصل على بدل سكن، وأن 75% من العاملين الوافدين يحصلون على رعاية صحية.

وحلت البحرين-الدولة العربية الوحيدة إلى جانب الإمارات الواردة في الاستبيان- في المرتبة العاشرة، متأخرة عن الاستبيان السابق ثلاث درجات.

وحافظت سويسرا على مركزها الأول، وأتت ألمانيا في المركز الثاني، والسويد في المركز الثالث، والنرويج في المرتبة الخامسة، وسنغافورة في المرتبة السادسة، والنمسا في المرتبة السابعة، وهونغ كونغ في المرتبة الثامنة، وبريطانيا في المركز التاسع.

المتوسط العالمي

وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الـ 24 كمتوسط عالمي من حيث التوازن ما بين العمل والحياة الشخصية.

وحققت الإمارات كذلك المرتبة الـ11 من حيث ثقافة العمل.