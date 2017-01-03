الإمارات.. شاهد أين احتفل أبناء الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي بليلة رأس السنة (فيديو وصور)

تألقت دبي في دولة الإمارات كعادتها بليلة رأس السنة، مع عروض الألعاب النارية المذهلة في جميع أنحاء المدينة، من برج خليفة الشهير وسط المدينة إلى برج العرب في منطقة الجميرا.
وعلى غرار ملايين الناس الذين تجمعوا في دبي، من مواطنين وسياح ومقيمين، كي يشهدوا الأجواء الاستثنائية، فإن العائلة الحاكمة بدورها لم تفوت استقبال العام الجديد بجوار المعالم الشهيرة للمدينة.
ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، عبر “انستغرام” مقاطع فيديو مبهرة للألعاب النارية التي أضاءت سماء دبي في ليلة رأس السنة.
فيما قضى ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد ليلة رأس السنة وسط مدينة دبي.
وقضت الشيخة لطيفة بنت محمد الليلة في دبي مول، مستمتعة بعروض الألعاب النارية لبرج خليفة.
واختارت الشيخة مريم بنت محمد الاحتفال بالعام الجديد في منطقة الجميرا، بالقرب من فندق برج العرب.
وفضل الشيخ منصور بن محمد الابتعاد عن الحشود والازدحام في دبي والتمتع بمشاهدة الألعاب النارية من مبنى قريب على شارع الشيخ زايد.