الإمارات.. شاهد أين احتفل أبناء الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي بليلة رأس السنة (فيديو وصور)

المصدر: خاص – إرم نيوز

تألقت دبي في دولة الإمارات كعادتها بليلة رأس السنة، مع عروض الألعاب النارية المذهلة في جميع أنحاء المدينة، من برج خليفة الشهير وسط المدينة إلى برج العرب في منطقة الجميرا.

وعلى غرار ملايين الناس الذين تجمعوا في دبي، من مواطنين وسياح ومقيمين، كي يشهدوا الأجواء الاستثنائية، فإن العائلة الحاكمة بدورها لم تفوت استقبال العام الجديد بجوار المعالم الشهيرة للمدينة.

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، عبر “انستغرام” مقاطع فيديو مبهرة للألعاب النارية التي أضاءت سماء دبي في ليلة رأس السنة.

فيما قضى ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد ليلة رأس السنة وسط مدينة دبي.

وقضت الشيخة لطيفة بنت محمد الليلة في دبي مول، مستمتعة بعروض الألعاب النارية لبرج خليفة.

Make the best of every moment you have ???????? A photo posted by Latifa M R Al Maktoum (@latifamrm1) on Dec 31, 2016 at 10:16am PST

Happy 2017! ???? From #myDubai to the world A video posted by Latifa M R Al Maktoum (@latifamrm1) on Dec 31, 2016 at 12:52pm PST

واختارت الشيخة مريم بنت محمد الاحتفال بالعام الجديد في منطقة الجميرا، بالقرب من فندق برج العرب.

New year new beginnings, welcome 2017 ???? A video posted by Maryam MRM (@maryam_mrm) on Dec 31, 2016 at 12:44pm PST

وفضل الشيخ منصور بن محمد الابتعاد عن الحشود والازدحام في دبي والتمتع بمشاهدة الألعاب النارية من مبنى قريب على شارع الشيخ زايد.