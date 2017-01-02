محمد بن زايد يبحث مع رئيس إريتريا التطورات الإقليمية

المصدر: أبو ظبي- إرم نيوز

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، يوم الإثنين، مباحثات مع رئيس دولة إريتريا، أسياس أفورقي، الذي وصل العاصمة الإماراتية في وقت سابق.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن “الشيخ محمد بن زايد استقبل بقصر البحر في أبو ظبي رئيس إريتريا، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأضافت الوكالة أن الجانبين استعرضا مجالات التعاون القائمة بين البلدين وأهمية العمل على تطويرها وتنميتها في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وتعد هذه ثاني زيارة لرئيس إريتريا للإمارات خلال 3 شهور، بعد الزيارة التي قام بها لأبوظبي في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأجرى خلالها مباحثات مع ولي عهد أبوظبي.