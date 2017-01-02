الإمارات.. صدور الحكم في قضية “عروس الدراجات النارية” بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

أصدرت محكمة جنح أبوظبي حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ “عروس الدراجات النارية”، بتغريم مواطنين مبلغ 10 آلاف درهم لكل منهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الزوجين بتقديم بلاغ خلال شهر مارس الماضي، وفقاً لقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يفيد بتعرضهما لوقائع سب وقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض الاشخاص، وذلك لاعتراضهم على ما اعتبروه كسراً للمألوف عبر إقامتهما حفل زفاف على دراجة نارية جابا فيها برفقة عدد من المدعوين شوارع المدينة.

وسجل العروسان بذلك سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الخليج العربي، بأن قاما بتغيير النمط التقليدي لزفة العروس واستحداث زفة من خلال هواية يمارسانها وهي ركوب دراجات «بايكرز» النارية، إذ انطلقت الزفة من أحد الفنادق، لتجوب بعض شوارع أبوظبي برفقة مجموعة من سائقي الدراجات النارية الذين حضروا من داخل الدولة ومن بعض الدول الخليجية والعربية للمشاركة بهذا الحدث الجديد، وعلى ضوئها قام مجموعة من المغردين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتوجيه عبارات الإساءة للزوجين عبر مقاطع فيديو وتغريدات في وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب إقامتهما زفة عرسهما بواسطة دراجات نارية ” بايكرز”.