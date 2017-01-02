إيران توقف زوارق صيد خليجية بتهمة دخول مياهها الإقليمية

المصدر: طهران - إرم نيوز

أعلن قائد خفر السواحل في جزيرة كيش جنوب إيران العقيد رحيم جهانبخش توقيف ثلاثة زوارق صيد تابعة لدول مطلة على الخليج لدخولها المياه الإقليمية الإيرانية وقيامها بما وصفها بعمليات صيد غير مشروعة.

ونقلت وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية اليوم الاثنين عن العقيد رحيم جهانبخش قوله إن ” قباطنة وملاحي هذه الزوارق قيد الاعتقال حاليا بأمر قضائي لحين تسليمهم إلى السلطات القضائية والتعامل معهم وفقا للقوانين المتبعة في هذا المجال.

وذكر المسؤوول الأمني الإيراني أن الزوارق التي تم توقيفها دخلت لمسافة 12 كيلومترا تقريبا في المياه الإقليمية التابعة لإيران، وضبطت وهي تقوم بعمليات صيد لأنواع نادرة من الأسماك”.

وأوضح جهانبخش أنه ومنذ بداية العام الإيراني (في 20 آذار/مارس 2016) تم توقيف 12 زورق صيد واعتقال بحارتها وتقديمهم للقضاء في إيران.