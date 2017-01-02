جنسيات ضحايا هجوم الملهى الليلي في اسطنبول (محصلة)

المصدر: وكالات

فتح مسلح النار على المحتفلين بالعام الجديد في ملهى ليلي مكتظ على ساحل مضيق البوسفور في مدينة اسطنبول التركية يوم الأحد مما أسفر عن مقتل 39 شخصا على الأقل من بينهم العديد من الأجانب ثم لاذ المسلح بالفرار.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن هناك 15 أو 16 أجنبيا بين القتلى لكن تم التعرف على هوية 21 جثة فقط حتى الآن. وأضاف أن هناك 69 شخصا في المستشفى بينهم أربعة في حالات خطيرة.

– فقد قتل العديد من السعوديين في الاعتداء بحسب ما أفادت القنصلية السعودية في اسطنبول من غير أن تورد عددهم. وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن خمسة سعوديين قتلوا وأصيب 11.

– قتل ثلاثة أردنيين وأصيب أربعة بجروح، وفقا لوزارة الخارجية الأردنية.

– قتل ثلاثة لبنانيين وأصيب أربعة بجروح، وفقا لوزارة الخارجية اللبنانية.

– قتل ثلاثة عراقيين، وفقا لوزارة الخارجية العراقية.

– قتل تونسيان هما رجل أعمال وزوجته التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية. وبحسب السفير الفرنسي في تونس فإن مقتلهما أدى إلى “حرمان رضيعة عمرها خمسة أشهر من والديها”.

– قتل مغربيان وأصيب أربعة آخرون بجروح، وفقا لوزارة الخارجية المغربية.

– قتل كويتي وأصيب خمسة آخرون بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله.

– قتل ليبي وأصيب ثلاثة بجروح، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الليبية.

– قتلت إسرائيلية وأصيبت أخرى بجروح وفق وزارة الخارجية الإسرائيلية.

– قتل هنديان هما رجل وامرأة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية سوشما سواراج على تويتر.

– قتل بلجيكي-تركي وفق ما أعلن وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز.

– أصيب أربعة فرنسيين بجروح وفق حصيلة لوزيرة الدولة المكلفة بمساعدة الضحايا جولييت مياديل.

– قتلت كندية بحسب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

وقالت امرأة لبنانية تدعى هديل كانت في الملهى مع زوجها وأحد الأصدقاء “في البداية اعتقدنا أن بعض الرجال يتقاتلون ثم سمعنا صوت إطلاق النار ونزلنا تحت الطاولات.”

وقالت لرويترز “سمعنا الرجل يصرخ قائلا الله أكبر نحن الثلاثة سمعنا ذلك…سمعنا وقع قدميه وهو يمر فوق الزجاج المحطم. خرجنا من خلال المطبخ. انتشرت الدماء والجثث في كل مكان.”

وتحدث المسؤولون عن مهاجم واحد بينما أشارت بعض التقارير وبعضها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى احتمال وجود أكثر من مهاجم.

والملهى الليلي أحد أشهر الملاهي الليلية في اسطنبول ويرتاده الأجانب والمحليون ويطل على مضيق البوسفور الذي يفصل أوروبا عن آسيا في حي أورتاكوي باسطنبول.