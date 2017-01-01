الداخلية البحرينية تؤكد فرار 10 سجناء أمنيين في هجوم سجن “جو”

المصدر: المنامة - إرم نيوز

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية ، يوم الأحد، فرار 10 محكومين في قضايا إرهابية، ومقتل شرطي، خلال التصدي للهجوم المسلح الذي استهدف سجن “جو” جنوب شرق البلاد، في وقت سابق من اليوم.

وقالت الداخلية البحرينية إن “مجموعة إرهابية مكونة من 4 إلى 5 عناصر نفذت، هجوماً مسلحاً باستخدام بنادق أوتوماتيكية ومسدسات على مركز الإصلاح والتأهيل في “جو” في حوالي الساعة الخامسة والنصف من صباح الأحد، أسفر عن مقتل الشرطي عبدالسلام سيف أحمد وإصابة آخر بإصابة متوسطة وذلك أثناء التصدي للعناصر الإرهابية”.

وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته عبر موقعها الإلكتروني، نشرت فيه تفاصيل الهجوم، أن “الهجوم أسفر عن هروب عدد 10 من المحكومين في قضايا إرهابية “.

وأشار البيان إلى أن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أصدر قراراً “بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة”.

ودعت وزارة الداخلية “كل من لديه معلومات تساعد في إلقاء القبض على المحكومين الهاربين والعناصر الإرهابية التي قامت بمساعدتهم في التخطيط والتنفيذ والإسراع لإبلاغها، محذرة في الوقت ذاته، كل من يتستّر على أي منهم بأنه يقع تحت طائلة القانون والمساءلة الجنائية.

وفي وقت سابق الأحد أعلنت الداخلية البحرينية مقتل شرطي، في هجوم مسلح استهدف سجن “جو” جنوب شرق البلاد، وأسفر أيضا عن “هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية”.