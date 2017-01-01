ماذا قال محمد بن راشد في أول يوم من 2017 ؟

المصدر: محمد زهور - إرم نيوز

في اليوم الأول من العام 2017 نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، على صفحته الخاصة بموقع “فيسبوك” فيديو يوضح ماذا تريد الإمارات من “عام الخير“.

وبدأ الفيديو بإبراز قيمة العمل التطوعي وفائدته في حياة الإنسان والمجتمع وكذلك الوطن، من خلال لقطات أظهرت عمل شباب متطوعين في مساعدة المجتمع.

وتضمن مقطع الفيديو مقولة أطلقها الشيخ محمد بن راشد حول قيمة الحياة: “سنعرف معنى الحياة الحقيقي.. عندما نبدأ في منحها لمن يستحقها”.

وأظهر الفيديو كذلك قيام حاكم دبي بغرس شجرة، تشجيعًا منه على عمل الخير وبطبيعة الحال العمل التطوعي.

واختتم الفيديو بجملة: “أعمل خيرًا واصنع فرقًا” مع هاشتاغ #عام_ الخير.

وأطلق الشيخ محمد بن راشد الشعار الرسمي لعام الخير 2017.

وشكر الشيخ محمد القائمين على تأمين إمارة دبي ليلة رأس السنة قائلاً: “‏مررت اليوم بلجنة تأمين الفعاليات بدبي .. مررت لأقول لهم شكرًا على العمل المتقن والمتميز في تأمين المدينة خلال احتفالات السنة الجديدة .. ‏فريق واحد من دوائر دبي أثبت نجاحًا في إبراز الإمارات ودبي كوجهة عالمية آمنة ومستقرة وناجحة في إدارة فعاليات عالمية”.

وكان قد أطلق رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على العام 2017 اسم “عام الخير”.

وألقى الشيخ محمد بن راشد كلمة بمناسبة إطلاق رئيس الدولة على العام 2017، “عام الخير” جاء فيها: “هذا هو الخير الذي تعلمته من زايد، الخير الحقيقي الذي تركه لنا زايد ليس فقط في عطائه للمحتاجين في البلدان الأخرى، الخير الحقيقي الذي تركه هو الفرق الذي أحدثه في حياتنا وحياة أبنائنا ومسيرة بلادنا للأبد”.

وأضاف: “ترك لنا زايد أخلاقاً وبنى لنا رجالاً ونساءً من أهل العطاء، وشيّد لنا بناءً بذل فيه حياته وواصل ليله بنهاره، ولم يترك سبيلاً إلا جرّبه ولا طريقاً إلا مشاه ولا ساعة من يومه إلا استغلها في إحداث فرق في حياة الناس”.