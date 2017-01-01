السعودية تكشف بالأرقام انتهاكات الحوثيين خلال النصف الأول من 2016

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

أفادت السفارة السعودية في القاهرة، بأن ميليشيا الحوثي في اليمن ارتكبت أكثر من 75 ألف انتهاك خلال النصف الأول من عام 2016.

وأصدرت السفارة اليوم الأحد بيانًا تناولته مواقع سعودية ويمنية، وقالت فيه إنها “وثقت من خلاله كافة مخالفات وانتهاكات واعتداءات ميليشيات الحوثي في اليمن، خلال الفترة المذكورة”.

وأضاف البيان أن “إجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، بلغ خلال النصف الأول من العام 2016، 75382 انتهاكًا، تراوحت ما بين القتل والإصابة والاختطاف والاعتقال التعسفي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتجنيد الأطفال والعقاب الجماعي”.

وتابع أن “عدد الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي، خلال فترة الهدنة من 20 أبريل/ نيسان وحتى 13 يوليو/ تموز من العام المنصرم، والتي تزامنت مع المشاورات اليمنية بين طرفي النزاع، في العاصمة الكويتية، بلغ 12704 حالات انتهاك”.

كما أشار بيان السفارة إلى “المخالفات والانتهاكات التي أقدمت ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، على ارتكابها خلال الفترة من 2014 وحتى 2015″، مبينة أنه “تم رصد 257 حالة انتهاك ضد المؤسسات الإعلامية، منها 86 موقعًا إلكترونيًا، إضافة إلى اختطاف 91 أكاديميًا، واعتقال 262 عسكريًا، واعتقال 1302 من المواطنين لانتمائهم السياسي، فضلا عن 2706 حالات اختفاء قسري، ووضع 32 فردًا تحت الإقامة الجبرية في صنعاء”.