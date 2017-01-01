ارتفاع البورصة السعودية وهبوطها في سلطنة عُمان مع زيادة الضرائب على شركات الاتصالات

المصدر: دبي- إرم نيوز

ارتفعت البورصة السعودية اليوم الأحد، مع تركز جانب كثير من النشاط على الأسهم من الفئتين الثانية والثالثة بدلاً من الأسهم القيادية، بينما هبطت سوق مسقط للأوراق المالية في سلطنة عمان تحت ضغط زيادة الضرائب على شركات الاتصالات.

وزاد المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.4 %، وسجلت أسهم البنوك أداء ضعيفًا لكن المكاسب الكبيرة كانت من نصيب أسهم قليلة مثل سهم جازان للتنمية الذي صعد 5.4 % بعدما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح لعام 2016 بواقع 0.50 ريال للسهم.

وقفز سهم السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) بالحد الأقصى اليومي 10% بعدما قالت الشركة، إنها حققت مكاسب خاصة بواقع 4.4 مليون ريال (1.2 مليون دولار) في الربع الأخير من العام 2016 بعد بيع اثنتين من محافظها للاستثمار في الأسهم.

وارتفع سهم مجموعة الطيار للسفر، الذي تضرر بشدة العام الماضي جراء خفض إنفاق المستهلكين السعوديين بنسبة 7.4 % في تداول مكثف غير معتاد.

وهوى سهم نماء للكيماويات بالحد الأقصى اليومي 10% للجلسة الثانية على التوالي، وتم استئناف تداول أسهم نماء بعد تعليق تداولها لجلسة واحدة نظرًا لتراكم خسائر الشركة والتي تجاوزت 75 % من رأسمالها. وتخطط نماء الآن لخفض رأس المال.

وفي سلطنة عُمان تراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.7 % مع هبوط سهم العمانية للاتصالات (عمانتل) 4.3 % بينما انخفض سهم منافستها العمانية القطرية للاتصالات 7.9 %.

ويوم الخميس الماضي، قالت الهيئة العامة لسوق المال، إن شركات الاتصالات العمانية ستدفع رسوم امتياز للحكومة بواقع 12 % من ايراداتها ارتفاعًا من 7%.

وأغلقت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، وأيضًا البورصة المصرية في عطلة العام الجديد. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.4 % إلى 7238 نقطة.

سلطنة عُمان.. هبط المؤشر 0.7 % إلى 5745 نقطة.