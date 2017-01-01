رواج سياحي كبير في الإمارات وقوائم انتظار بفنادق دبي‎

المصدر: وكالات

تسجل مدن دبي وأبوظبي والدوحة والمنامة، رواجًا سياحيًا كبيرًا بالتزامن مع احتفالات العام الجديد.

وقالت مصادر فندقية، إن نسبة الإشغال في دبي بلغت 100% ، فيما تزيد على 80% و90% في فنادق بمدن سياحية في الإمارات، وقطر والبحرين وسلطنة عمان.

وقال الخبير السياحي فريدي فريد إن سلاسل فنادق في الخليج تلقت طلبات حجز مرتفعة حتى نهاية شهر شباط/ فبراير المقبل، تتراوح ما بين 80 إلى 90 %.

ولفت إلى أن بعض الفنادق تعدَّت فيها نسبة الحجز 100 % ، رغم ارتفاع أسعار غرفها بنسب 40 %.

وذكر فريدي، وهو مدير فنادق جلوريا في الخليج، أن دبي تأتي في مقدمة المدن الخليجية التي تشهد إقبالا سياحيا كبيرا، خاصة مع انطلاق مهرجان دبي للتسوق، وعروض الألعاب النارية التي تنطلق من برج خليفة ليلة رأس السنة، وتعد الأعلى في العالم.

وذكر أن فنادق في الإمارات تلقت طلبات حجز تقدر بـ120% ، ما دفعها لوضع قوائم انتظار.

ويعلق الخبير السياحي معتز الخياط بأن “مدن دبي والدوحة والبحرين نجحت بجذب السائح الأوروبي والخليجي، بمجموعة واسعة من الخيارات الترفيهية”.

وأشار إلى أن “المدن الخليجية برعت خلال السنوات الأخيرة في إضافة معالم سياحية كبرى، ومراكز تسوق أصبحت جاذبة للسياح من مختلف القارات، وبرعت قطر في صناعة المهرجانات والفعاليات الترفيهية وخدمات التسوق والفنادق التي استقطبت أعدادا كبيرة من السياح”.

وأضاف الخياط: “أصبحت صناعة السياحة رافدا كبيرا للاقتصاد في دول الخليج، ومن المتوقع أن تسجل مدن خليجية ارتفاعا في العائد من السياحة بنسب مرتفعة خلال العام الجاري”.

وذكر أن “التدفق السياحي في الخليج يتطلب تشييد عدد كبير من الفنادق، لكن شركات الإنشاءات تواجه عدة عقبات منها ارتفاع أسعار مواد البناء، ونقص اليد العاملة، ما يزيد كلفة بناء المشاريع السياحية”.

ودعا معتز الخياط إلى “دراسة هذه العقبات بشكل معمق للحفاظ على قطاع السياحة كرافد مهم ومستقر لاقتصادات الخليج على مدى السنوات المقبلة”.

أما الخبير السياحي باتريك أنطاكي، فأشار إلى أن الإمارات وفرت كافة الخدمات التي يطلبها السائح، خاصة رحلات الطيران، والخدمات الفندقية المتميزة، إلى جانب تنوع المنتجات السياحية خاصة تنوع السياحة الشاطئية والصحراوية.

ولفت إلى أن الطقس الدافئ في دول الخليج، واقتراب المدن السياحية الخليجية من أوروبا، يدفع الكثير من السياح لقضاء عطلة رأس السنة في الخليج.