سجن جو بالبحرين يتعرض لهجوم مسلح ومقتل شرطي وهروب “إرهابيين”

المصدر: إرم نيوز

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن مقتل شرطي وهروب محكومين في “قضايا إرهابية” إثر هجوم مسلح اليوم الأحد على سجن جو الذي شهد عدة حوادث مشابهة في السابق.

وقالت الوزارة في على حسابها بموقع تويتر: “عمل إرهابي تمثل في هجوم مسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في “جو” وهو ما أسفر عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف أثناء تصديه للعناصر الإرهابية”.

عمل إرهابي تمثل في هجوم مسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" وهو ما أسفر عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف أثناء تصديه للعناصر الإرهابية — Ministry of Interior (@moi_bahrain) January 1, 2017

وأضافت: “نجم عن ذلك، هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية، وقد تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيال الواقعة.”

نجم عن ذلك ، هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية ، وقد تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيال الواقعة — Ministry of Interior (@moi_bahrain) January 1, 2017

وتابعت: “الأجهزة الأمنية تكثف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك على المحكومين الهاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن”.

الأجهزة الأمنية تكثف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك المحكومين الهاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن — Ministry of Interior (@moi_bahrain) January 1, 2017

ويأتي هذا الهجوم تزامنا، مع الذكرى الأولى لصدور أحكام بالسجن (يناير 2016) على 57 مدانًا في أحداث الشغب التي وقعت بسجن جو في العام 2015، حيث سيطر النزلاء على بعض المباني قبل أن تقتحم الشرطة المنشأة وتستعيد السيطرة عليها.