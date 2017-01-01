سجن جو بالبحرين يتعرض لهجوم مسلح ومقتل شرطي وهروب “إرهابيين”

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن مقتل شرطي وهروب محكومين في “قضايا إرهابية” إثر هجوم مسلح اليوم الأحد على سجن جو الذي شهد عدة حوادث مشابهة في السابق.
وقالت الوزارة في على حسابها بموقع تويتر: “عمل إرهابي تمثل في هجوم مسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في “جو” وهو ما أسفر عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف أثناء تصديه للعناصر الإرهابية”.
وأضافت: “نجم عن ذلك، هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية، وقد تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيال الواقعة.”
وتابعت: “الأجهزة الأمنية تكثف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك على المحكومين الهاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن”.
ويأتي هذا الهجوم تزامنا، مع الذكرى الأولى لصدور أحكام بالسجن (يناير 2016) على 57 مدانًا في أحداث الشغب التي وقعت بسجن جو في العام 2015، حيث سيطر النزلاء على بعض المباني قبل أن تقتحم الشرطة المنشأة وتستعيد السيطرة عليها.