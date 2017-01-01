فيديو يطمئن العمانيين على صحة السلطان قابوس

المصدر: إرم نيوز

بث التلفزيون العماني تقريرًا يؤكد مصادقة السلطان قابوس بن سعيد على الميزانية العامة لسلطنة عُمان للسنة المالية 2017، وفق مرسوم سلطاني هو الأول في السنة الجديدة.

ويطمئن هذا المرسوم العمانيين على صحة السلطان قابوس بعد شائعات عن وضعه الصحي تداولتها وسائل إعلام عربية خلال الأيام الماضية.

وجاء في المرسوم أن على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام المرسوم، كل في حدود اختصاصه، وأن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 2017.

وأشارت وسائل إعلام محلية أن المرسوم صدر في الـ “2 من ربيع الثاني سنة 1438هـ، الموافق للأول من يناير سنة 2017”.