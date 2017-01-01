إيران: لم نتلقَ دعوة من السعودية لمناقشة التحضير لموسم الحج

المصدر: طهران- إرم نيوز

نفى “مهدي شهسواري”، رئيس دائرة العلاقات العامة في منظمة الحج والزيارة الإيرانية، الأحد، تلقي المنظمة دعوة من وزارة الحج السعودية من أجل المشاركة في التحضير لموسم الحج المقبل ضمن سلسلة لقاءات مرتقبة لهذا الهدف مع 80 بلدًا.

وقال شهسواري لوكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية، “منظمة الحج والزيارة لم تتلق حتى الآن أية دعوة للمشاركة من وزارة الحج السعودية لمناقشة التحضير لموسم الحجم المقبل”، مضيفًا أن “المملكة عودتنا على إرسال دعوات لجميع الدول الإسلامية لمناقشة شؤون الحج، لكننا في طهران لم نتلقَ أية دعوة”.

وأعرب المسؤول الإيراني بمنظمة الحج، عن أمله في أن توافق السعودية على الشروط والمقترحات التي وضعتها إيران لإرسال حجاجها العام الماضي، التي رفضتها الرياض واعتبرتها محاولة لتسيسس الحج.

وكان وزير الحج السعودي محمد بن صالح بنتن، أعلن الخميس الماضي، عن سلسلة لقاءات مرتقبة مع أكثر 80 بلدًا، بينها إيران، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بتنظيم الحج العام المقبل.

وقال الوزير إن وزارة الحج والعمرة قدمت دعوة “لوفد شؤون حجاج إيران للقدوم إلى المملكة” من أجل التحضير لموسم الحج المقبل المرتقب في خريف العام 2017، مشيرًا إلى أن وزارته تسعى إلى السماح للحجاج “بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان”.

وتؤكد الحكومة السعودية إنها ترحب بالحجاج والمعتمرين في المملكة من دون النظر إلى جنسياتهم أو انتماءاتهم المذهبية، بما في ذلك الحجاج الإيرانيون.

وللمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود، أعلنت إيران مقاطعة موسم الحج العام الماضي على خلفية توترات شهدتها العلاقات بين البلدين.

وقد تصاعد التوتر بين البلدين، عندما شككت طهران بقدرة الرياض على تنظيم موسم الحج بعد حادثة التدافع المأساوية التي أودت بحياة نحو 2300 شخص في العام 2015، بينهم 464 إيرانيًا.