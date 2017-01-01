مع مطلع العام الجديد.. تيريزا ماي تدعو لتنفيذ نتائج القمة الخليجية البريطانية

المصدر: المنامة- إرم نيوز

دعت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، يوم السبت، إلى مواصلة الجهود المشتركة من أجل تنفيذ ما أسفرت عنه القمة الخليجية البريطانية التي استضافتها البحرين الشهر الماضي من “نتائج إيجابية”.

جاء هذا خلال اتصال هاتفي جرى بين عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وماي تم خلاله تبادل التهاني بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وأشادت ماي بنتائج القمة الخليجية البريطانية التي عقدت في البحرين 7 ديسمبر الماضي على هامش القمة الخليجة ال37.

وأشارت إلى ” أهمية مواصلة الجهود المشتركة من أجل تنفيذ ما أسفرت عنه هذه القمة من نتائج ايجابية”.

وأعربت ماي “عن أملها في أن يسود السلام ربوع المنطقة والعالم خلال العام الجديد”.

بدوره ، أعرب عاهل البحرين ” عن أمله في أن يسود الأمن والسلام كافة أنحاء العالم”.

واتفق قادة دول الخليج وبريطانيا خلال القمة الخليجية البريطانية “على إطلاق شراكة استراتيجية بين الجانبين “لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية”.

واتفقوا على ضرورة تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة – بحسب البيان الختامي الصادر عن القمة – أكثر من 30 مليار جنيه استرليني في العام الماضي.