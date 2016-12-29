الإمارات.. مصرع وافد سقط من عمارة شاهقة تسلقها لاستراق النظر لغرف السيدات

المصدر: إرم نيوز

توفي وافد هندي يبلغ من العمر 28 عاما بعد سقوطه من عمارة شاهقة في المنطقة الصناعية رقم 8 بالشارقة، أثناء محاولته استراق النظر لغرف السيدات المقيمات في المبنى المقابل.

وقالت شرطة الشارقة إن غرفة عملياتها تلقت اتصالا حول الحادث، وسرعان ما وصلت إلى الموقع. وتم العثور على جثة رجل في بركة من الدماء. وقد تم نقله إلى مستشفى الكويتي ومن ثم إلى مختبر الطب الشرعي.

ورفعت الشرطة بصمات أصابع الضحية وجمعت الأدلة من موقع الحادث، فيما لم تظهر التحقيقات الأولية من قبل الشرطة أي عمل جنائي وراء وفاة الرجل.

ونقل موقع “خليج تايمز” أن الشهود أبلغوا الشرطة أن المتوفى سقط بسبب فقده التوازن أثناء الوقوف والنظر إلى غرف السيدات.