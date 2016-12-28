غموض تفاصيل برنامج حساب المواطن للدعم النقدي يزيد تعطش السعوديين لها

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

بعد مرور 5 أيام على كشف الحكومة السعودية عن برنامج حساب المواطن الذي يعتمد على منح الأسر السعودية منخفضة ومتوسطة الدخل مبالغ مالية بشكل مباشر، مازال غموض تفاصيل البرنامج سبباً في الشائعات وتضارب المعلومات حوله بشكل كبير.

ومنذ الكشف عن البرنامج، الذي قد يمس أكثر من مليون أسرة سعودية، يوم الخميس الماضي، يسيطر البحث عن تفاصيله على اهتمامات السعوديين في شبكة الإنترنت والمواقع الإلكترونية الحكومية وما تنشره وسائل الإعلام المحلية عنه.

ومع غياب التفاصيل الرسمية عن البرنامج، لم يجد السعوديون ما يكفيهم من معلومات لحد الآن حول البرنامج، لاسيما ما يتعلق منها بالأسر التي ستحصل على دعم نقدي ومقدار ذلك الدعم، وهو ما تعكسه مواصلة بحث السعوديين عن تلك التفاصيل.

وتكشف طبيعة الأسئلة الكثيرة التي يوجهها السعوديون لحساب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بموقع “تويتر”، وحسابات حكومية أخرى معنية بالبرنامج، تعطش السعوديين لمعرفة تفاصيل برنامج يتطلعون لأن يساعدهم في الأعباء المالية المتزايدة التي يواجهونها في عهد التقشف الذي أعقب انخفاض أسعار النفط.

وقال إعلامي سعودي بارز لـ “إرم نيوز”، إن الكشف عن برنامج حساب المواطن قبل أكثر من شهر على بدء التسجيل فيه، تسبب بالجدل الحاصل وتضارب المعلومات وانتشار الشائعات بين الناس، ليفقد إلى حد كبير جزءا من الفرح الذي قوبل به البرنامج عند إطلاقه.

وأضاف الإعلامي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن إطلاق البرنامج تم بعد دراسة مستوفية له، ولا يوجد مبرر لإخفاء تفاصيله كاملة عن الناس، خاصة أنه يمس حياتهم بشكل مباشر.

وأوضح أنه إذا استمر غياب التفاصيل الرسمية للبرنامج إلى مطلع شهر شباط/فبراير المقبل، فإن “حساب المواطن” سيكون أكثر جملة بحث عنها السعوديون في العام الحالي والمقبل على محركات البحث، مستشهداً ببرنامج “حافز” الذي شغل اهتمامات السعوديين منذ أن أطلقته السعودية قبل سنوات، ويعتمد على منح مبالغ مالية للعاطلين عن العمل بشكل شهري.

ومن المقرر أن يبدأ التسجيل في البرنامج عبر موقع إلكتروني مخصص لذلك، سينطلق مطلع فبراير/شباط المقبل، وسيكون على السعوديين إدخال مجموعة بيانات قبل استلام أول دفعة نقدية بعد التحقق من صحة تلك البيانات.

وتاريخ انطلاق موقع “حساب المواطن” هو جزء من معلومات عامة تم الكشف عنها رسميًا يوم الخميس الماضي، ومن بينها إيداع مبلغ 25 مليار ريال في حساب المواطن لصرفها على المستحقين، إضافة إلى أن احتساب البدل النقدي الذي تستحقه كل أسرة سيعتمد على معادلة تتضمن الأثر المباشر وغير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة (رفع أسعار الطاقة + عدد أفراد الأسرة + معايير الاستهلاك الرشيد).

لكن تلك المعلومات وما كشف عنه لاحقاً عدد من المسؤولين السعوديين في بيانات رسمية أو عبر وسائل الإعلام المحلية، لم يكن كافيًا للسعوديين الذين يريدون من الآن معرفة إن كانت أسرهم مستحقة للدعم من عدمه.

ويقسم البرنامج الأسر السعودية إلى 5 فئات، تستحق 4 منها الدعم بشكل يناسب مستوى دخلها الذي يتراوح بين المنخفض والمتوسط، فيما يستثني البرنامج الفئة الخامسة التي تشمل الأسر ذات الدخل المرتفع.

ويتساءل كثير من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريقة احتساب مصادر الدخل للأسرة، وما إذا كان يشمل الدخل الذي يحصل عليه رب الأسرة فقط، أم الزوجة والأبناء أيضًا، وما هي البيانات التي عليهم تقديمها، وطريقة إثبات صحتها، وتفاصيل أخرى لا تزال غير واضحة بالنسبة لهم.

ورغم غموض كثير من تفاصيل البرنامج لحد الآن، تعهدت الحكومة السعودية مرارًا بألاّ يمس أي ارتفاع للأسعار أو أي خطوات تقشفية تتخذها، الأسر منخفضة الدخل، ويحقق في الوقت ذاته، توجه الحكومة نحو توجيه دعم ملياري اعتادت المملكة تقديمه لمواطنيها منذ عقود، إلى مستحقيه فقط.