إدراج مزاين الإبل ضمن خطط الترفيه يثير سخط السعوديين

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أثار إدراج السعودية لمسابقات جمال الإبل “مزاين الإبل” ضمن خطط الترفيه، سخط شريحة واسعة من السعوديين المطالبين بتطوير النشاطات الترفيهية وتشجيع السياحة الداخلية.

وأطلق مغردون سعوديون الأربعاء، وسمًا حمل عنوان “#مزاين_الابل_ضمن_خطط_الترفيه” ليدخل ضمن أكثر التغريدات تداولًا في المملكة ويحظى بالكثير من الانتقادات.

وعبر الكثير من السعوديين عن سخطهم من الخطوة الرسمية، ونشر بعضهم صورًا تقارن بين وسائل الترفيه العالمية؛ كمدينة ديزني لاند، وبين تجمعات مزاين الإبل في المملكة.

استخفاف بالعقول

وعلق راكان المطيري “#مزاين_الابل_ضمن_خطط_الترفيه، هذا استخفاف بعقول الشعب، الله يهديكم، مو ترفيه”.

وكتبت مدونة تدعى لين “#مزاين_الابل_ضمن_خطط_الترفيه، وتبون تتطورون وهذي خططكم؛ إبل وهياط يمغص البطن، فيه خطط أخرى، مثلًا قرية تراثية أو مدن ترفيهية أو منتجعات سياحية”.

وقال عبدالعزيز بن عبدالله مستهزئًا “يعني يقدر يأخذ المواطن عياله وبناته وزوجته إلى مزاين الإبل بأم رقيبه، #مزاين_الابل_ضمن_خطط_الترفيه”.

وأضاف آخر “#مزاين_الإبل_ضمن_خطط_الترفيه، معليه يقصدون ترفيه للفئة المهتمة بالإبل لا تتهاونون فيهم، يمكن يفتحون لهم أماكن تخصهم ومهرجانات ومن هذا القبيل”.

وتابع ثالث “#مزاين_الابل_ضمن_خطط_الترفيه، شي ممتاز إن شاء الله تصير فيه مزاين للتيوس والقطط علشان نصير من جد في مؤخرة دول العالم الثالث، ارحموا عقولنا شوي”.

رغبات المجتمع

وذكرت الهيئة العامة للترفيه أن فعاليات مزاين الإبل “ليست مستثناة أو مستبعدة من خطط الهيئة في الفترة المقبلة”.

وذكر المدير التنفيذي للهيئة عمرو المدني أنهم “سيدرسون كل الخيارات والفعاليات المرغوبة من المجتمع، وسيستفاد منها بعد دراستها”، وفقًا لما نقلته صحيفة “الوطن” السعودية الأربعاء.

وتأتي تصريحات المدني ضمن خطة الهيئة لتكثيف النشاطات الترفيهية، وخلال الشهور الأخيرة شهدت المملكة فعاليات ترفيهية مختلفة، إذ أشرفت هيئة الترفيه السعودية على تنظيم برامج وعروض مسرحية وفنية ومهرجانات مختلفة.